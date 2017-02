El temporal de vent provoca 4 ferits i genera 2.000 avisos per emergències

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.915 trucades relacionades amb el temporal de vent, que ahir a la tarda va començar a amainar després de causar almenys quatre ferits, per la qual cosa Protecció Civil va desactivar el nivell d'alerta del Pla d'Emergències de Protecció Civil (Procicat).

Protecció Civil manté el pla en estat prealerta per fort vent encara fins avui al matí, però només al Pirineu i comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent fort va anar afluixant a tot el territori de manera generalitzada excepte a les comarques de Tarragona, l'Empordà i el Pirineu.

L'episodi de fort vent al llarg de tot del cap de setmana i ahir, dilluns, va ser especialment intens a les comarques de Tarragona i Barcelona, amb nombroses incidències a tot el territori i també greus danys personals a dues persones, a les quals va caure un arbre a Salou, i a dues més ferides per la caiguda d'un pal a la carretera T-11 a Reus. El telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre des de diumengefins ahir un total 1.915 trucades que van generar 1.330 incidències a causa del fort vent.

La majoria d'aquestes van ser per caiguda d'arbres o branques a la calçada, incidències de trànsit, danys en mobiliari urbà, caiguda de tendals o cobertes i risc estructural. El 60% de les trucades es van traslladar a Bombers de la Generalitat de Catalunya i Bombers de Barcelona, i el 38,7% de les trucades es van traslladar a Mossos d'Esquadra i Policies Locals per incidències de trànsit i afectacions a les calçades.

En aquest episodi de fort vent hi va haver diverses incidències en el subministrament elèctric i ahir a la tarda encara es mantenia la de falta de subministrament elèctric a 276 abonats de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, a causa de la caiguda de dues torres elèctriques.

L'Ajuntament de Barcelona va desactivar ahir a la tarda l'Alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per vents, i els Bombers de Barcelona van fer 144 serveis a la ciutat relacionats amb l'episodi de vent, la majoria per l'arbrat de la ciutat (branques caigudes o arbres caiguts) i per caiguda i afectacions d'antenes i materials de façanes.

La parella ferida diumenge per la caiguda d'un arbre a Salou (Tar-ragonès) estava ingressada ahir a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, l'home en estat crític i la dona molt greu. Es tracta d'un matrimoni de Terrassa al qual diumenge a la tarda va caure a sobre un arbre de grans dimensions arrencat pel vent a Salou i els va causar politraumatismes.

L'accident va tenir lloc a les 18.10 hores al passeig del 30 d'Octubre, molt prop de l'ajuntament, just quan acabaven d'aparcar al costat d'una de les veles de la festa major, que se celebra aquests dies.

A Girona ahir el vent va ocasionar diverses afectacions, entre les quals la falta de subministrament elèctric durant diverses hores a Port de la Selva, després que els agents rurals activessin com a mesura de prevenció l'anomenat Pla Alfa per condicions meteorològiques extremes.