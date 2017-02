Arrimadas a Puigdemont: «els veig molt més valents al Parlament que els seus companys davant del jutge»

La líder de C's i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha etzibat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que veu els independentistes "molt més valents parlant al Parlament que el que fan els seus companys davant del jutge" en el judici del 9-N. "Aquí treuen molt pit dient que van desobeir perquè el TC no és competent però després davant del jutge 'bé no ho sabia, que van ser els voluntaris, que l'ordre no em va arribar correctament...'", ha recriminat Arrimadas en la rèplica a Puigdemont a l'inici del ple.

"Tinguin una mica de respecte per als que van ser voluntaris", ha reclamat Arrimadas enèrgica. La cap de files de C's, més preocupada per la "politització de la justícia", ha advertit que no hi ha democràcia en llocs on els polítics tenen "privilegis per saltar-se les lleis i la justícia". "No sé en quin país antidemocràtic s'inspiren", ha reblat. Arrimadas ha augurat que el procés arriba a un "final de cicle" i creu que el judici del 9-N és "els últims focs artificials".

Arrimadas ha assegurat que Puigdemont deixarà de ser president i no haurà parlat "de res més" que del procés i del 9-N. "No parla d'altres judicis de corrupció, només d'aquest", li ha retret la dirigent de C's.

En aquest context, la cap de l'oposició ha etzibat als independentistes que els veu "molt més valents" intervenint al Parlament que "el que fan els seus companys davant del jutge". "Aquí treuen molt pit dient que van desobeir perquè el TC no és competent però després davant del jutge 'bé no ho sabia, que van ser els voluntaris, que l'ordre no em va arribar correctament...'", ha recriminat Arrimadas en referir-se a l'estratègia de defensa de l'expresident Artur Mas i de les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega pel 9-N.

Després de la seva intervenció davant els magistrats dilluns, la dirigent de la formació taronja els ha reclamat respecte per als voluntaris perquè van treballar per un 9-N "organitzat" pel Govern. "O el van pagar els voluntaris?", li ha preguntat retòricament a Puigdemont.

Arrimadas, que s'ha queixat amb un "visca la democràcia" pel repartiment dels temps a l'oposició per replicar a Puigdemont, s'ha confessat més preocupada per la "politització de la justícia" que per la judicialització de la política. En aquest sentit, ha criticat per una banda que les entitats sobiranistes organitzessin una manifestació a la porta del TSJC per "pressionar" els jutges. I per l'altra, ha recordat a l'antiga CDC que com PP i PSOE havia escollit jutges al TC:"Ara ja no n'escullen perquè són al grup mixt".

Per Arrimadas, no hi ha democràcia on els polítics tinguin el privilegi de saltar-se les llei i la justícia. "No sé en quin país antidemocràtic s'inspiren vostès", ha suggerit. "És un fi de cicle, se'ls acabarà el període, són els últims focs artificials. Espero que hi hagi eleccions perquè hi hagi un Govern que pensi en Catalunya i els catalans i en no separar-nos d'Espanya i la UE", ha conclòs.