El congrés del PP arriba cinc anys i una crisi econòmica després de l'anterior

Una crisi, dos nous partits, dues eleccions generals i cinc anys després, el PP afronta el seu 18è congrés en el mateix clima orgànic de l'anterior i amb una certesa que no s'ha esquerdat durant tot aquest temps: que el Partit Popular és Mariano Rajoy i els altres.

Sevilla, 17, 18 i 19 de febrer de 2012: el PP celebra el seu 17è congrés després d'aconseguir el govern amb majoria absoluta i amb una unitat fèrria al voltant del líder, vagament amenaçada pels que qüestionaven que María Dolores de Cospedal fos alhora secretària general del partit i presidenta de Castella-la Manxa.

Madrid, 10, 11 i 12 febrer del 2017: el PP celebra el 18è congrés després d'aconseguir el govern amb una estreta majoria i la mateixa unitat fèrria al voltant del líder, tot i que, un altre cop, vagament amenaçada pels que qüestionen que Cospedal sigui secretària general, ministra de Defensa i presidenta del partit a Castella-la Manxa.

Tot continua (pràcticament) igual, Rajoy va decidir a Sevilla i Rajoy decidirà a Madrid.

El PP de portes endins és una estructura fa temps dissenyada per sota de l'únic candidat a liderar el partit, que és el mateix que el lidera des de fa més de deu anys.

Actualment, la seu nacional la gestionen la secretària general i 5 vicesecretaris. Cospedal ocupa el càrrec des del 2008, els vicesecretaris. des de juny del 2015.

És fàcil suposar on pot estar el canvi de noms, però com que al president del govern no li agraden els balls de noms ni de càrrecs i sí mantenir el rumb traçat (l'axioma «si funciona, no ho canviïs» és dogma a ell), la lògica apunta, si de cas, a lleus retocs: potser un coordinador? Potser Fernando Martínez-Maíllo?

El curiós és que aquest era exactament el debat previ al congrés del 2012, encara que amb persones diferents. Fa cinc anys, Rajoy ho va tancar posant Carlos Floriano en les tasques d'Organització.

Fa la sensació que el PP ha vist passar la crisi sense immutar-se, confiant-ho tot al particular carisma de Rajoy i a la represa econòmica, però no ha estat així.

El president va dir en la clausura del congrés del 2012, ja amb el ressò de les primeres mobilitzacions contra les seves reformes: «Els problemes són extremadament greus, no se solucionaran en dues tardes i les mesures no seran agradables».

Llavors el PP tenia una impressionant majoria absoluta de 186 escons. L'ambient entre els populars a Sevilla barrejava l'eufòria amb la preocupació.

El PP té avui una fràgil majoria de 137 i l'estat d'ànim previ al congrés de Madrid combina una altra vegada l'alegria (al cap i a la fi, Rajoy segueix a la Moncloa) amb el desassossec.

No obstant això, ara ja no es tracta de lluitar contra la crisi econòmica, sinó de torejar una autèntica crisi política.