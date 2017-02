Les empreses, bàsiques per cobrar l'IRPF

La Generalitat assumeix que, en el cas que tingués en el futur competències per recaptar i gestionar completament l'IRPF, necessitaria la col·laboració de les empreses per poder-les portar a terme. Salvadó va voler deixar clar ahir que «la Generalitat no construirà una base de dades per recaptar l'IRPF, perquè no podem, no en tenim competències». Això no obstant, preguntat per quan s'entendrà que la Generalitat ja disposa d'aquestes competències, va assegurar que això dependrà del que els mani el Parlament català.