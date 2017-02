La Generalitat se solidaritza amb els jutjats i nega que es pressioni la justícia

La consellera de Presidència, Neus Munté, va expressar ahir la «solidaritat» de l'executiu amb els acusats per la consulta del 9-N, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, i va rebutjar que les mobilitzacions davant del Palau de Justícia, que van donar suport al Govern, suposin una «pressió» a la justícia.

La portaveu del Govern va replicar que «el que es va viure dilluns va ser una mostra civilitzada de posicionament, que es tracta d'un judici polític» i això, segons la seva opinió, «ho sap absolutament tothom».

Així, va rebutjar que la manifestació de dilluns a l'avinguda Lluís Companys de Barcelona fos una mostra de «pressió» a la justícia, sinó «una mobilització contra la judicialització de la política catalana». Munté va destacar que el Govern «se sent absolutament solidari i cent per cent al costat dels acusats» per la consulta del 9-N en un judici «polític», ha insistit.

La consellera va descartar que els tres acusats tinguessin la voluntat de faltar al respecte al tribunal quan van arribar tard al judici, encara més quan «la lentitud era evident» per la gent que els parava pels carrers. Una mobilització amb la qual «no s'està polititzant la justícia», va asseverar Munté, que va insistir que és la política la que s'ha «judicialitzat».

D'altra banda, el diputat de la CUP Albert Botran va discrepar de l'estratègia de la defensa de Mas en judici pel 9-N, en el qual segons la seva opinió s'hauria d'haver assumit la desobediència davant la «prohibició injusta» del Tribunal Constitucional, en lloc d'acollir-se a una «esquerda» legal. Tot i això, el diputat de la CUP ha manifestat la «total i absoluta solidaritat» del seu partit amb els encausats per la consulta.