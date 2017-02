El Govern acusa l'Estat d'incomplir 34 sentències del Constitucional

La consellera de Presidència, Neus Munté, va assegurar ahir que l'estat no ha acatat 34 sentències del Tribunal Constitucional i del Suprem favorables a la Generalitat i, en aquest sentit, va avisar que no renunciaran a «defensar-se dels incompliments reiterats».

«És evident que no renunciem a cap defensa en l'àmbit de l'Estat espanyol o fora quan es produeixen aquests incompliments reiterats, va afirmar Munté en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern català. Si bé l'exconseller i diputat Francesc Homs va presentar una denúncia davant la Fiscalia contra el cap del govern, Mariano Rajoy, per presumpte incompliment de sentències del TC, Munté no va especificar quins mecanismes legals podria fer servir el Govern i va al·legar que cadascun d'aquests 34 casos és diferent. En aquest sentit, la portaveu va destacar que, abans de fer qualsevol pas jurídic, el Govern sempre té en compte que «no se li torni en contra» i acabi «perjudicant» serveis o proveïdors de la Generalitat.

Coincidint amb la segona jornada del judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per desobediència i prevaricació, el Govern, «solidari» amb els tres acusats, ha presentat una llista de 34 sentències fermes del TC i TS que l'Executiu central no ha complert, segons l'informe.

Matèries que Munté va asseverar que volen «discutir» amb el govern, encara que no hi ha cap novetat, segons va dir, sobre la data de la reunió entre el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el cap de l'executiu, Mariano Rajoy. El Govern descarta «insistir» i no tornarà a sol·licitar formalment la reunió, perquè ja és «prou evident la voluntat» de la Generalitat que tingui lloc la reunió i, malgrat que no hi hagi encara «concreció», l'executiu català tampoc té indicis que no es produeixin, va indicar Munté.

Segons la llista de la Generalitat, l'Estat ha incomplert tres sentències fermes sobre beques universitàries, tres més sobre medi ambient i quatre d'ajudes a museus, espais escènics i comunicació cultural. El gruix està en la descentralització d'ajudes i subvencions a càrrec de l'IRPF, sobre la qual existeixen 24 sentències de diversos tribunals incomplertes que, segons la Generalitat, fan que cada any les entitats socials catalanes deixin de rebre 20 milions.

L'informe de la Generalitat destaca que Espanya és «un dels països més incomplidors de la legalitat europea i el tercer estat amb més expedients oberts».