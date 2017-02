Homs: «vaig informar el Govern que no incomplíem la llei, i menys el codi penal»

L'exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCat al Congrés, Francesc Homs, ha assegurat aquest dimecres al matí davant del TSJC que el 4 de novembre del 2014, quan la Generalitat va rebre la providència del Tribunal Constitucional (TC) ell mateix va informar al Consell Executiu que seguir endavant amb el procés participatiu del 9-N "no incompliria cap llei, i menys el Codi Penal". Així, creu que el TC no va adoptar els mecanismes que havia demanat el govern espanyol i la seva resolució no era gens clara. Durant la seva declaració com a testimoni, l'advocada d'Homs, present a la sala perquè serà jutjat al Suprem pel mateix motiu, ha refusat que respongués preguntes sobre la relació de l'exconseller amb empreses proveïdores privades després del 4 de novembre.