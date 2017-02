El jutge demana informació sobre possible blanqueig de Jordi Pujol fill

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha demanat a l'Agència Tributària que analitzi les inversions de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident català, de la seva exdona i de diversos socis en una societat croata per determinar el seu origen i si van tributar a Espanya per les plusvàlues obtingudes. De la Mata, que investiga la fortuna dels Pujol-Ferrusola, va dictar una resolució en què planteja que els capitals enviats a Croàcia pujarien a nou milions d'euros.

El jutge fa la petició a partir d'un informe policial sobre possible blanqueig de capitals de Jordi Pujol fill, la seva exdona Mercè Gironès i quatre persones més –José María H.S., Luis B.S., María C.I.R. i Carmen M.Q. Considera «pertinents, necessàries i proporcionades» les noves investigacions per aprofundir en les indagacions sobre la societat immobiliària Croatagna, a l'empresa Kvadrat Grandja i a la mercantil Kvadrat Doo, considerada instrumental.

L'informe policial assenyala que Jordi Pujol Ferrusola, Gironès i tres d'aquestes persones van adquirir al febrer del 2009 la societat croata Kvadrat Grandja, en la qual es van dedicar a injectar capitals que –sospita– podrien ser part d'una operació de blanqueig.

Detalla que Luis B.S. i María C.I. van fer 4 aportacions de capital per import de 710.000 euros, dels quals només procedirien d'Espa-nya 210.000 euros. El gener del 2004 van signar un compromís d'aportar un milió d'euros del qual només van recuperar 632.000 euros.

Carmen M.Q. hauria ordenat un préstec de soci per 710.000 euros a la societat tot i no ser-ne sòcia. I figura de prestador per import d'1 milió d'euros quan la quantitat tornada seria «substancialment» inferior. Les fluctuacions financeres de Jordi Pujol fill i de Gironès, diu l'informe, «reprodueixen les característiques anteriors».

Altres operacions que han despertat les sospites són les aportacions de la societat Ángel Business & Financial Corp. Ltd. per import d'1,6 milions d'euros i moviments financers per 1.749.905 euros. És a dir, que una societat que no és sòcia de Kvadrat Grandja és la que més diners aporta.