L'alt voltatge polític torna avui amb la declaració d'Homs

Després d'una sessió centrada ahir en els detalls de la consulta sobiranista del 9-N, el judici a l'expresident de la Generalitat Artur Mas recuperarà en la seva sessió d'avui l'alt voltatge polític amb la testifical de l'exconseller de Presidència Francesc Homs, que serà jutjat per aquests mateixos fets pel Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) afronta avui la tercera sessió del judici a Mas i a les exconselleres de l'executiu català Joana Ortega i Irene Rigau per la celebració de la consulta del 9-N, en el qual ahir van comparèixer directors d'institut, inspectors del departament d'Ensenyament, proveïdors i responsables del Govern català que es van encarregar de la coordinació tècnica de la votació.

Per a la jornada d'avui, l'alt tribunal català té prevista la compareixença d'una desena de testimonis, entre ells l'exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs, que espera ser jutjat pels mateixos fets, en el seu cas davant el Tribiunal Suprem, a causa de la seva condició d'aforat com a diputat de Democràcia i Llibertat al Congrés de Madrid, en un procediment en el qual la Fiscalia demana per a ell una pena de nou anys d'inhabilitació.

En estar en espera d'anar a judici davant el Tribunal Suprem, Homs, que ha estat citat pel TSJC com a testimoni a instàncies de les defenses, podrà comparèixer en la seva declaració d'avui assistit per un lletrat.

De fet, abans que el Tribunal Suprem l'investigués per aquesta causa, Homs va comparèixer el 7 de març passat davant el TSJC en el marc de la investigació a Mas, Ortega i Rigau, on es va proclamar víctima d'un procés polític instigat per la Fiscalia a causa del «mal perdre» del Partit Popular.

A més a més de Francesc Homs, per a la sessió del judici d'avui també han estat citats com a testimonis, a instàncies de les defenses de Mas, Ortega i Rigau, els expresidents del Parlament de Catalu-nya Núria de Gispert i Joan Rigol, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i exdirector del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) Carles Viver i Pi Sunyer i el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch.