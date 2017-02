Mor un nen de tres anys atropellat per un cotxe a les Borges Blanques

Un nen de tres anys i nacionalitat magrebina ha mort aquest dimecres atropellat per un cotxe a les Borges Blanques. Els fets han passat a les 14.50h al carrer Cavalleria de la capital de les Garrigues. En un primer moment fonts policials havien informat que l'edat del nen era de quatre anys i que els fets havien passat a les 16.09h però aquesta ha estat l'hora que s'ha donat avís als Mossos ja que en tractar-se d'uns fets que han ocorregut dins el terme municipal, ha estat la policia local la primera que se n'ha fet càrrec. Segons la informació actualitzada pels Mossos d'Esquadra, el nen de tres anys anava cap a l'escola acompanyat de la seva mare, que està il·lesa. Els Mossos investiguen les causes del tràgic succés després que el conductor s'hagi presentat voluntàriament a la comissaria del cos policial del municipi i hagi declarat que no ha vist el nen. El carrer Cavalleria és un camí estret amb pendent, sense vorera ni pas de vianants.

L'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha explicat que mai havia passat res en aquest carrer però que estudiaran si cal fer-hi alguna intervenció o senyalització, ja que reconeix que és un trajecte habitual usat per algunes famílies per anar a l'escola. Mir ha afegit que el conductor ha donat negatiu en el control tant d'alcohol com de drogues que se l'ha realitzat i que es troba a la comissaria dels Mossos.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), fins al lloc s'ha desplaçat la policia local, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos equips dels Bombers i dues ambulàncies. També s'ha activat un helicòpter per evacuar el menor però finalment no ha actuat perquè tot i que els serveis mèdics han estat intentant reanimar-lo durant una hora, el nen ha mort al lloc.