La Policia deté al gendre de la vídua de l'expresident de la CAM pel crim<br/>

Agents del Grup de Delinqüència Violenta de la Brigada Provincial de la Policia Judicial d'Alacant han detingut aquest matí a Miguel López, gendre de Maria del Carmen Martínez, la vídua de l'expresident de la CAM Vicente Sala que va ser assassinada el passat 9 de desembre, com presumpte autor del crim.

L'arrest s'ha produït a les 08,15 hores, quan sortia del seu domicili, on s'està a l'espera que arribi la comissió judicial per procedir al registre del seu habitatge.

Miguel López és el responsable de Novocar, el concessionari de cotxes al rentador del qual va ser trobada la seva sogra amb dos trets al cap.

Els agents han programat per a les pròximes hores diversos registres domiciliaris, entre ells el de l'habitatge familiar de l'arrestat, en una investigació en la qual no es preveuen més detencions de moment. Aquest registre s'ha prolongat durant més de 4 hores.

Agents del Cos Nacional de Policia han tallat tots els camins d'accés a la finca rural on s'assenten els habitatges de la família Sala Martínez, a Alacant mentre dura el registre del domicili del detingut.

Funcionaris uniformats de la brigada de Seguretat Ciutadana de la comissaria provincial impedeixen així als mitjans de comunicació acostar-se al recinte, situat a l'avinguda de Dénia, als afores de la capital alacantina.

El registre, que es perllonga durant més de quatre hores, es porta a terme a l'habitatge de Miguel López, gendre de la víctima del crim, María del Carmen Martínez, i detingut aquest matí per la seva presumpta implicació en l'assassinat.

Aquesta habitatge es troba en un dels xalets individuals construïts dins de la finca familiar, que té diverses hectàrees de superfície.

En aquests xalets viuen els fills de María del Carmen Martínez i les seves respectives famílies.

Els policies s'han desplegat en els camins que envolten la propietat i han impedit el pas tant a periodistes i fotògrafs, com a alguns ciutadans que solen practicar esport a la zona.

Dos trets al cap

L'assassinat de María del Carmen Martínez López, de 72 anys, va tenir lloc el passat mes de desembre en el negoci de vehicles que té la família en el polígon Pla de l'Espartar d'Alacant. La dona va rebre dos trets al cap, un a la zona de la galta, quan es trobava dins del seu cotxe al safareig de l'establiment. Va ser acomiadada en un funeral al qual va assistir gran part de l'empresariat valencià.

La disputa pel repartiment de poder en les empreses de la família Sala era àmpliament coneguda en l'entorn de la víctima i dels seus fills. Les relacions empresarials mantenien enfrontades a les tres filles del mort Vicente Sala amb el seu germà Vicente, qui havia recuperat recentment el control de les empreses amb el suport de la seva mare, que tenia l'acció d'or en els negocis, el que li permetia exercir el dret de veto.

Aquesta acció d'or va passar a mans de Maria del Carme després de la mort del seu marit i durant la disputa familiar en què no van aconseguir acostar postures es va acordar una modificació estatutària segons la qual, en cas de mort de la vídua de l'expresident de la CAM , aquesta acció d'or passaria al seu fill Vicente Sala Martínez.

Aquest canvi va ser recorregut per les filles a l'entendre que restringia els drets dels altres socis de forma indefinida. El passat mes de novembre el Registre Mercantil no va admetre la modificació. Aquesta decisió presumiblement ha estat recorreguda però tots els indicis apunten que es confirmarà la decisió del Registre Mercantil.

Per això, coneguts de la família consideraven inexplicable que el crim pogués obeir a les disputes pel repartiment de poder en les empreses de la família Sala. Des que van matar a Maria del Carme van passar a declarar per la Comissaria Provincial els quatre fills, la germana de la morta, la dona del servei domèstic de la vídua de Sala i el gendre que està al capdavant del negoci de cotxes on van ocórrer els fets, l'ara detingut com a presumpte autor de l'assassinat