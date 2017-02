El PSOE repunta després de facilitar la investidura de Rajoy, segons el CIS

El PSOE ha millorat un punt i mig la seva estimació de vot segons el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), fins al 18,6 % després de donar suport a la investidura de Mariano Rajoy, encara que continua més de tres punts per sota d'Units Podem, que perd força fins al 21,7% dels sufragis.

L'enquesta del CIS, la primera amb estimació de vot des de la investidura de Rajoy a final d'octubre gràcies a l'abstenció del PSOE i l'abrupta marxa de Pedro Sánchez, reflecteix que el PP tornaria a guanyar les eleccions amb el 33% dels vots malgrat que perd un punt i mig davant l'anterior enquesta. El treball de camp es va fer entre el 2 i el 12 de gener passats, coincidint amb la crisi oberta a Podem entre els partidaris de Pablo Iglesias i d'Íñigo Errejón.

El PP perd en els primers mesos de govern pràcticament el que puja el PSOE, que remunta una mica fins al 18,6%, mentre que Units Podem i els seus confluències s'estanquen i perden una dècima, tot i que es mantenen clarament davant dels socialistes.

Més enllà dels tres grans partits, C's continua com a quarta força d'àmbit nacional, amb el 12,4% dels sufragis, malgrat que cau quatre dècimes. No hi ha gaires variacions en la resta de formacions, ja que ERC es manté en el 3% en estimació de vot, PDeCAT en l'1,7% dels sufragis, mentre que el PNB sí que obté un important repunt, passa de l'1,3 a l'1,8%.

Tot i la pujada que experimenta el PSOE, el 34,2% dels ciutadans que van votar els socialistes en les passades eleccions generals qualifiquen ara de «dolenta» o «molt dolenta» la seva tasca d'oposició enfront d'un exigu 9,6% que l'aplaudeix com a «bona» o «molt bona» i un majoritari 53% que la considera «regular». De fet, són més els espanyols que reproven la feina que fa el PSOE a l'oposició que els que censuren la gestió del govern del PP. I és que els votants del PP valoren millor el seu partit que el que fan els socialistes amb el seu.

Així, pràcticament la meitat dels votants del PP qualifica la gestió del govern de «bona» o «molt bona» i només el 5,3% de «dolenta» o «molt dolenta».

Malgrat això, el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, s'ha convertit en el tercer líder més ben valorat en la seva estrena al CIS, amb un 4,12 sobre deu, mentre que Pau Iglesias ha baixat la seva nota en ple debat intern de Podem i és superat per Mariano Rajoy.

De fet, el president del govern ha millorat lleugerament la seva imatge entre els ciutadans, ja que ha passat del 2,97 que va obtenir a l'octubre, a 3,10 que registra ara, pel que depassa Iglesias (2,87) després de diversos baròmetres amb puntuacions molt parelles.

Amb tot, cap líder polític arriba a l'aprovat al conjunt dels enquestats i la tendència generalitzada de la valoració va a la baixa. Per record de vot, el socialista Javier Fernández no només obté una bona puntuació entre els votants socialistes (5,11) sinó que també aprova entre els del PP (5,05) i fins i tot millora nota per als votants de Ciutadans, amb un 5 , 26 sobre deu.

El líder més ben valorat entre els seus propis votants és Mariano Rajoy, amb un 6,74, seguit de Pablo Iglesias amb un 6,33 i Albert Rivera, amb una nota de 6,21.

El CIS també ha preguntat als ciutadans pels ministres del nou gabinet de Mariano Rajoy.

Els ministres d'Energia, Álvaro Nadal, i Afers Exteriors, Alfonso Dastis, són els més desconeguts de l'executiu segons el baròmetre, que torna a situar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, com la més valorada del govern.