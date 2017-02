Puigdemont veu la democràcia espanyola "emmalaltida"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut agafar la paraula a l'inici del ple del Parlament per valorar el judici pel 9-N que s'està celebrant contra l'expresident Artur Mas, l'ex-vicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. En un discurs de nou minuts, Puigdemont ha remarcat que amb aquest judici es constata que "la democràcia espanyola ha emmalaltit", i que l'Estat està seient davant els tribunals tres responsables polítics en un "judici polític sense ruboritzar-se". Per al president, Mas, Ortega i Rigau "són culpables d'haver cregut en el Parlament i escoltar els ciutadans" en haver organitzat el 9-N. A més, ha carregat contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per erigir-se en interlocutor entre el president dels EUA i Amèrica Llatina i Europa, i voler parlar amb Donald Trump però no dialogar amb Catalunya. Per últim, Puigdemont ha reclamat al Parlament que posin en marxa aquestes converses que li nega l'Estat. "Dialoguem nosaltres que podem i volem", ha conclòs.

Sense estar previst ni anunciat, Carles Puigdemont ha demanat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que abans de la sessió de control al Govern volia agafar la paraula davant el ple. És una potestat que té el president i, per tant, ha pogut dirigir-se als diputats per valorar, com volia fer, el judici del 9-N.

A la seva intervenció, Puigdemont ha recordat els embats judicials i dialèctics que han patit els dirigents polítics catalans per qüestions relacionades amb el 9-N, el referèndum o la independència, i ho ha comparat amb "la impunitat" amb la que creu que passen episodis com les converses de Jorge Fernández Díaz amb Daniel de Alfonso, les declaracions comparant l'independentisme i el nazisme, l'actuació de la Fiscalia General de l'Estat o els articles d'exdirigents espanyols "recomanant" l'afusellament de Mas.

Això ha culminat, segons el president, en el judici contra Mas, Rigau i Ortega, i per a Puigdemont és la constatació que "la democràcia espanyola té un problema estructural que la va deteriorant". "Una democràcia que envia a judici responsables polítics per haver posat les urnes, és una democràcia que ha emmalaltit. I ve de lluny. No va fer net durant la transició", ha sentenciat, tot afegint que "avui la democràcia espanyola es permet el luxe de fer un judici polític" pel 9-N "sense ruboritzar-se ni preguntar-se el que bona part de la comunitat internacional es pregunta" sobre aquest procés penal. Així, ha posat en dubte que aquesta "democràcia emmalaltida" pugui ser "curada amb amenaces", en referència a les advertències que arriben des de l'Estat contra el referèndum i el procés.

A la seva intervenció, Puigdemont ha volgut també defensar el paper de Mas, Ortega i Rigau. "Són culpables d'haver cregut en el Parlament i d'haver cregut que en democràcia el primer que cal atendre i escoltar són els ciutadans que la fan possible. Sense els ciutadans pot haver tribunals, lleis i govern, però no democràcia ni llibertat", ha sentenciat Puigdemont.

El president, però, ha tornat a reiterar que el seu Govern i els catalans mantenen la mà estesa al diàleg amb l'Estat per parlar del referèndum i de tot el que afecta Catalunya. "Ja fa anys que hem acreditat una majoria a les urnes que vol decidir el seu futur. Però a tot això, ni diàleg, ni pacte, ni propostes. Judicis i amenaces", s'ha queixat Puigdemont. En aquest sentit, ha vaticinat que el procés penal pel 9-N "serà jutjat per la història com la sentència contra l'Estatut o la negativa a parlar de l'Estat espanyol". "No voler parlar és erroni i irresponsable. És d'això que hem de dialogar", ha dit en referència al referèndum.

A més, apel·lant a l'oferta que Rajoy va fer a Donald Trump per ser l'interlocutor entre el govern nordamericà i l'eix Llatinoamèrica-Europa, Puigdemont ha retret que "si un es veu capaç de fer d'interlocutor entre Trum i tot el que representa i Americà Llatina i Europa", hauria de tenir més interès encara per "dialogar amb Catalunya". En aquest sentit, s'ha dirigit als diputats del Parlament, a qui sí atribueix voluntat per parlar del referèndum, i els ha cridat a seure i fer-ho. "Dialoguem nosaltres que podem i volem. Volen?", ha conclòs, arrencant aplaudiments i la posada en peu dels diputats independentistes.