Puigdemont veu la democràcia espanyola "emmalaltida"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut agafar la paraula a l'inici del ple del Parlament per valorar el judici pel 9-N que s'està celebrant contra l'expresident Artur Mas, l'ex-vicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. En un discurs de nou minuts, Puigdemont ha remarcat que amb aquest judici es constata que "la democràcia espanyola ha emmalaltit", i que l'Estat està seient davant els tribunals tres responsables polítics en un "judici polític sense ruboritzar-se". Per al president, Mas, Ortega i Rigau "són culpables d'haver cregut en el Parlament i escoltar els ciutadans" en haver organitzat el 9-N. A més, ha carregat contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per erigir-se en interlocutor entre el president dels EUA i Amèrica Llatina i Europa, i voler parlar amb Donald Trump però no dialogar amb Catalunya. Per últim, Puigdemont ha reclamat al Parlament que posin en marxa aquestes converses que li nega l'Estat. "Dialoguem nosaltres que podem i volem", ha conclòs.