Rajoy s'ofereix a Trump com a interlocutor amb Europa

El cap del govern espanyol, Mariano Rajoy, va traslladar aquest dimarts al president dels Estats Units, Donald Trump, que Espanya està en les millors condicions per a ser un interlocutor del seu país a Europa i Amèrica Llatina, així com al Nord d'Àfrica i Medi Orient.



Rajoy i Trump, tal com havien avançat la Moncloa i la Casa Blanca, van mantenir dimarts al vespre durant quinze minuts la primera conversa telefònica des que el president dels Estats Units va succeir en el càrrec a Barack Obama. En ella, segons el govern, van intercanviar punts de vista sobre les relacions bilaterals, la seguretat i l'economia.



Per la seva banda, el mateix Rajoy va fer un comentari al seu compte de Twitter en què qualifica la xerrada de "cordial" i dient que va servir per a "seguir enfortint les relacions en benefici dels nostres pobles. Som-afegeix països aliats" .





Cordial conversación con @POTUS para seguir fortaleciendo las relaciones en beneficio de nuestros pueblos. Somos países aliados. MR „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de febrero de 2017

Moncloa no aclareix si van parlar del mur

Rajoy, segons el govern, va mostrar la seva disposició a desenvolupar una bona relació amb la nova administració nord-americana, mentre que Trump es va interessar de manera especial per la situació de l'economia espanyola.En aquest context, el cap de l'Executiu va recalcar que Espanya, "amb un govern estable i amb una economia que creix a més del 3 per cent, està en les millors condicions per a ser un interlocutor d'Estats Units a Europa, Amèrica Llatina i també al Nord d'Àfrica i Orient Mitjà ".El comunicat no detalla si els dos dirigents van parlar d'assumptes concrets com la polèmica per la intenció de Trump de construir un mur a la frontera amb Mèxic.En relació amb la UE van comentar la situació que s'obre amb la sortida del Regne Unit, i davant l'interès de Trump pel futur de l'Europa comunitària, Rajoy li va transmetre la seva convicció que en els pròxims mesos s'enfortirà el procés de integració europea i que Espanya treballarà per això. Van comentar igualment la celebració al maig d'una cimera de líders de l'OTAN que tindrà lloc a Brussel·les i que pot ser la primera ocasió en què tots dos es saludin personalment.A més de la participació d'Espanya i els Estats Units en l'Aliança Atlàntica, van parlar de la potent relació bilateral de defensa, amb les bases espanyoles d'utilització conjunta de Rota i Morón.En matèria de lluita contra el terrorisme del Daesh, van constatar que la cooperació de tots dos països és molt àmplia i Rajoy va recordar que els militars espanyols estan a l'Iraq formant l'exèrcit iraquià perquè pugui combatre més eficaçment. Així mateix, Espanya i Estats Units mantenen una col·laboració molt estreta en intel·ligència i entre les seves forces i cossos de seguretat. En el pla econòmic han certificat que els dos països mantenen unes relacions de comerç i inversió "equilibrades i beneficioses".