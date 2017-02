Rivera espera que el judici pel 9-N sigui«l'últim sospir» del procés

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, es va declarar ahir «molt trist» per veure «com s'utilitza el fracàs» que, segons el seu parer, va ser el 9-N per «seguir dividint la societat catalana» i va dir que espera que aquests siguin «els últims sospirs d'un procés que s'acaba».

Rivera es va referir així, en declaracions a la premsa després d'assistir a un esmorzar informatiu del pare Ángel, al judici a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per desobeir el Tribunal Constitucional amb la consulta independentista del 9N.

Després de subratllar que «no hi ha cap persona en aquest país per damunt de la llei, tant és que es digui Artur Mas o com es digui», i que «el millor que pot passar és que es jutgi tothom de la mateixa manera», va insistir que espera que «escoltant Artur Mas no se'ls ocorri fer el mateix» una altra vegada als governants catalans.

«De l'únic que pot servir el que va passar ahir és perquè no tornin a convocar un altre 9 de novembre, un altre referèndum il·legal, i per no tornar a cometre el mateix error dues vegades». Sobre el desconeixement que van al·legar dilluns alguns dels que van declarar, va opinar que és «absolutament insostenible» i que «un líder polític no pot al·legar desconeixement de la llei perquè fa lleis, i les ha de fer complir».

Per a Rivera, l' «única via de diàleg és parlar dels temes que preocupen els catalans», va recalcar, convençut que Ciutadans està «liderant l'oposició a Catalunya» i que Inés Arrimadas s'havia reunit fa uns dies amb la vicepresidenta del govern.