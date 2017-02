'Senyoria, I do not understand'<br/>

"Senyoria, I do not understand"

"Senyoria, I do not understand"

La presència d'intèrprets als jutjats és cada vegada més necessària. Quan un ciutadà d'un altre país acaba davant un jutge, aquests professionals són claus perquè el procés es dugui a terme amb les degudes garanties. És habitual que als tribunals de Vigo demanin els serveis d 'un intèrpret per als més diversos idiomes, des del romanès fins el rus passant per l'àrab, el xinés o el senegalès. I la cosa es va torçar ahir amb la llengua estrangera l'ús de la qual està més generalitzat: l'anglès.

Va passar en un judici a un empresari britànic -el que el 2013 va comprar la pedra del restaurant El Castillo del Castro amb la intenció de reconstruir-lo en seu país-, al qual la seva exparella acusa de maltractament psicològic. Una intèrpret l'assistia durant l'interrogatori, però la deficient traducció va provocar les queixes de l'advocada defensora, unes primeres advertències de la jutge i finalment que la magistrada parés la vista i demanés a la professional que abandonés la sala per buscar un nou intèrpret. La casualitat va voler que en el judici com a oient estigués un jove traductor inscrit oficialment en les llistes de la Xunta, que es va oferir immediatament per exercir en la vista, per la qual cosa després tràmits d'urgència el procés va poder seguir.

El judici se celebrava en el Jutjat penal número 1 de Vigo. Tot va passar mentre la intèrpret traduïa a l'anglès a l'acusat, Thomas Rothschild, les preguntes que formulava la lletrada de l'acusació particular i, al seu torn, explicava a la jutge i a les parts en espanyol el que l'home responia.

La defensa es va queixar diverses vegades de la traducció, ja que, exposava, percebia pels seus propis coneixements de l'idioma que la professional no traslladava correctament al seu client les preguntes ni traduïa bé el que ell deia. També la jutge ho va notar i es va dirigir a la professional diverses vegades. "Això és molt important, té clar que és capaç de traduir?", Li va preguntar una d'aquestes vegades.

L'interrogatori va seguir però finalment la magistrada -al intervenir un cop més l'advocada de l'empresari i incidir en què s'estaven vulnerant els drets del seu representat- haver de prendre la decisió de demanar-li a la intèrpret que abandonés la sala. Aquesta va argumentar que era la segona vegada que feia una traducció judicial en anglès i la magistrada li va explicar que necessitava algú que portés a terme el procés de forma més àgil, en forma de traducció simultània.

L'interrogatori a l'acusat va estar a punt de suspendre per un altre dia, però un jove que assistia com a oient va acabar fent la traducció a l'estar inscrit a les llistes de la Xunta. El Govern autonòmic té a disposició de jutjats i fiscalies un servei de traducció i interpretació que presta una empresa adjudicatària. Una eterna demanda des de diversos àmbits, que al seu dia es va elevar al jutge degà i al TSXG, és que les traduccions les facin llicenciats en la matèria, cosa que segueix sense ser requisit imprescindible en l'actualitat.

I pel que fa a l'acusat del procés d'ahir, l'acusació particular demana pena de presó i fiscal i defensa plantegen l'absolució. Ell nega el maltractament psicològic, però la seva exparella afirma que es va perllongar durant anys: "Aquest senyor era el meu amo".