La Cambra dels Comuns aprova la lleique permet iniciar el procés del Brexit

La Cambra dels Comuns va aprovar ahir el projecte de llei que permetrà al Govern britànic notificar a Brussel·les la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), un text que passarà ara a la Cambra dels Lords.

La llei, que va passar el tràmit sense esmenes, va rebre 494 vots a favor i 122 en contra, en una sessió en què desenes de diputats de l'oposició laborista van trencar la disciplina de partit i van rebutjar l'activació de l'article 50 del Tractat de Lisboa, que donarà inici al Brexit.

La Cambra baixa, on el Partit Conservador de la primera ministra, Theresa May, té majoria absoluta, ha rebutjat totes les propostes de l'oposició per matisar la llei, inclosa una que exigia garantir els drets dels comunitaris al Regne Unit.

La cap de Govern ha insistit que aclarir l'estatus dels ciutadans de la UE al país i dels britànics a la resta del continent és una de les seves prioritats, però manté que aquesta qüestió es debatrà un cop comenci el diàleg formal amb Brussel·les.

La ministra d'Interior britànica, Amber Rudd, va assegurar en un comunicat divulgat abans de la votació que «res canviarà» per als comunitaris al Regne Unit després de la sortida de la Unió sense el consentiment explícit del Parlament.

Altres esmenes que han quedat fora de la llei demanaven un control parlamentari més gran sobre les negociacions amb la UE i el consentiment de les cambres autonòmiques (Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord) i de Gibraltar per iniciar la desconnexió.

En aquest sentit, el laborista Mike Gapes va alertar que, un cop fora del bloc comú, el Govern britànic no podrà «bloquejar» mesures perjudicials per al Penyal «si un Govern particular a Madrid decideix augmentar la pressió i fer la vida (a Gibraltar) una mica més difícil».

En tot just una setmana, la Cambra dels Comuns ha aprovat per un procediment d'urgència l'anomenat Projecte de llei de la Unió Europea (Notificació per a la retirada), que ja havia rebut dimecres passat el seu primer suport parlamentari.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va ordenar als seus diputats secundar l'activació del Brexit per complir el mandat expressat pels britànics en el referèndum del 23 de juny passat, si bé prop de 50 dels seus parlamentaris es van rebel·lar contra la disciplina de vot argumentant que les seves circumscripcions van optar per seguir a la Unió.

Les discrepàncies amb Corbyn van portar ahir a la dimissió del seu portaveu de Negocis, Energia i Estratègia Industrial, Clive Lewis, que va assegurar que no pot votar una cosa que «perjudicarà la ciutat» que representa, Norwich, a l'est d'Anglaterra.

May espera que el projecte de llei tingui el consentiment definitiu de les dues càmeres al començament de març, i iniciar llavors el període de dos anys de negociacions formals amb la UE per abandonar el bloc comunitari.

La primera ministra s'ha vist obligada per una sentència del Tribunal Suprem a demanar permís al Parlament per iniciar el divorci amb la Unió Europea, però manté inalterat el seu calendari previst per al Brexit.

Els seus plans passen per invocar l'article 50 abans que acabi març, pel que el Regne Unit trencaria definitivament els llaços amb la Unió Europea al començament del 2019.