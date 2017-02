Cau una banda que falsificava Ferraris en un taller a Girona

Convertien cotxes de gamma més baixa en Ferrari o qualsevol tipus de vehicle d´alta gamma. Això és el que feien els membres d´un grup dedicat a fer imitacions d´aquests vehicles i que ara havien escollit una nau de Sils per «tunejar» els automòbils.

La Policia Nacional està investigant a nivell estatal una organització que hi ha al darrere d´aquest tipus de falsificació de vehicles i aquest dimarts va actuar a la Selva. Fa poc més d´un mes, al polígon que hi ha a tocar la carretera de Santa Coloma (C-63) s´hi va instal·lar un taller que de forma clandestina s´ha dedicat a aquesta pràctica. Aquest dimarts, la Policia Nacional, amb agents de fora de Girona, va muntar un ampli desplegament per sorprendre´ls en plena activitat. Van arrestar almenys dues persones que eren al taller en el moment dels fets.

El cas es troba sota secret de sumari però el que fins ara ha transcendit és que a Sils es transformaven aquests cotxes de gamma inferior a gamma alta. I és que durant la intervenció, els policies van comissar almenys nou vehicles, els quals ara es troben un recinte municipal. Tots ells estan a mig muntar i gairebé només compten amb el xassís. Però el que si es veu és el logotip de la marca Ferrari ben destacat i naturalment col·locat allà on el porten els originals.

Hi ha rèpliques dels models Ferrari Testarossa per exemple. Tot i que els vehicles comissats serien tots imitacions de Ferrari. En aquest taller també s´hi haurien fet rèpliques d´altres marques conegudes per fabricar-ne d´alta gamma.

Tot apunta que els vehicles que utilitzaven per tunejar d´entrada eren de molt més baixa gamma i llavors creaven el xassís com si fos d´alta gamma. Uns cotxes que després es venien a alts preus, convençuts els futurs propietaris que era el cotxe dels seus somnis. Aquest no és el primer cop que la Policia Nacional actua sobre aquest tipus de delinqüents. El 2013 van desmantellar dos tallers a Madrid i València on es feia el mateix però no només amb Ferrari sinó també amb Aston Martin.

Uns vehicles que després es venien a través d´Internet a uns 40.000 euros, quan són cotxes que pugen als 200.000 o més. En aquest cas fins i tot l´organització no sols els muntava sinó que també els comercialitzava.