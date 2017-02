Centenars d'estudiants de secundària surten al carrer contra la Lomce a Catalunya

Centenars d'estudiants de secundària s'han manifestat aquest dijous contra la Lomce en una vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Segons els estudiants, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació (Lomce per les sigles en castellà) comporta una disminució de les funcions executives dels consells escolars i, per tant, una "pèrdua de democràcia interna". A més, critiquen que desapareguin assignatures com Educació per la Ciutadania, que s'introdueixi la religió amb caràcter avaluable, la perspectiva lingüística de la Lomce i la reincorporació de revàlides al final de cada etapa educativa.

Els estudiants han convocat concentracions a diversos indrets del país com ara Berga (a la foto), Igualada, Barcelona, Lleida, Mataró, Valls o Santa Coloma de Gramenet. A Tarragona, s'han concentrat una cinquantena de joves a la plaça Imperial Tàrraco, on han fet la lectura d'un manifest.

Aquest dijous també era el dia triat pel professorat per fer vaga, però finalment va desconvocar l'aturada després d'arribar a un acord amb el Departament d'Ensenyament que permetrà incorporar 5.500 docents més a la plantilla.