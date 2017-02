Dos morts en un accident d'avioneta a Toledo

Els dos ocupants d'una avioneta van morir ahir al migdia en estavellar-se i incendiar-se l'aparell en què viatjaven a Orgaz (Toledo). El succés es va produir a les 14.31 hores a l'aeròdrom Villaverde, al costat del quilòmetre 2 de la car-retera CM-4022, al terme municipal d'Orgaz, segons fonts del servei d'urgències i emergències 112 de Castella la Manxa.

L'avioneta es va precipitar a ter-ra, per causes que es desconeixen, i es va incendiar, el que va causar la mort dels seus dos tripulants. El director d'Operacions de l'aeròdrom Villaverde, ubicat al terme municipal de Sonseca, Luis Ramos, va indicar que els dos morts són una parella d'uns 40 anys, que feien el trajecte entre l'aeròdrom de Casarrubios, d'on va sortir l'aparell, fins al de Villaverde, on hauria d'haver aterrat.

Sobre les causes de l'accident, Ramos va considerar que, segons la seva opinió, i «pel que semebla», podrien ser provocades per una fallada mecànica, perquè «és raríssim que hagi caigut on ha caigut, és una cosa estranyíssima», va sentenciar.