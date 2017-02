Un jutjat admet a tràmit la denúncia d'un particular contra Santi Vidal

El Jutjat d´Instrucció número 13 de Barcelona ha rebut, per repartiment, la denúncia que un particular va presentar contra el jutge i exsenador Santiago Vidal per haver dit que el Govern ha obtingut les dades fiscals de tots els catalans de manera il·legal. El magistrat ha admès a tràmit la denúncia i ha obert diligències prèvies per un presumpte delicte de revelació de secrets i delicte informàtic.

Poc després que un diari publiqués les afirmacions de Vidal, penjades al Youtube des de feia mesos, el partit espanyolista Vox va presentar davant del TSJC una querella contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, el conseller de Justícia, Carles Mundó, que són aforats, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.

Paral·lelament, la Fiscalia General de l'Estat va ordenar a la Fiscalia Superior de Catalunya que obrís unes diligències prèvies d'investigació per si les declaracions de Vidal o els fets que ell explicava podrien suposar un delicte. La Fiscalia de Catalunya, alhora, va instar el TSJC a desestimar la querella de Vox perquè de moment no hi ha cap prova "que avali raonablement la realitat" de la investigació però afegeix que això no ha de ser un obstacle perquè en el cas que es confirmin les afirmacions públiques de Vidal es pugui obrir una "profunda" investigació per "corroborar o, en el seu cas, descartar la versemblança" de les declaracions de Vidal.

Així, la fiscalia sol·licitava la "inadmissió" de la querella perquè "no resultaria raonable sotmetre a la subjecció del procés penal qualsevol persona partint, per tot fonament, de les manifestacions més o menys versemblants d'un coreligionari". Segons el fiscal, és necessari exigir "unes elementals dosis de concreció, les quals només podran obtenir-se a través de la corresponent investigació preliminar".

Ara el jutge del TSJC haurà de decidir si admet o no a tràmit la querella de Vox, però mentrestant, la fiscalia haurà de parar la seva investigació i posar-se a les ordres del Jutjat d'Instrucció 13.