L'exconseller s'embranca en una discussió amb el fiscal, que no fa preguntes

Atesa la condició d'encausat de Francesc Homs en un altre procés en el Suprem, el fiscal Emilio Sánchez Ulled va anunciar davant el president de la sala que no interrogaria l'exconseller per ser «respectuós amb el dret de defensa» del testimoni. «Quina llàstima!», va etzibar l'exconseller, que instants després de la seva compareixença davant el TSJC ha sabut que el Suprem l'ha citat a judici per a final de mes pel seu paper en la consulta.

Ja fora de la sala de vista del TSJC, Homs va aprofitar un dels recessos del judici per acostar-se al fiscal i, amb un to de sorna, retreure-li que no hagi volgut interrogar-lo i, a sobre, ho hagi fet al·legant que era «pel seu bé».

Sense perdre el somriure, el fiscal va contestar llavors a l'exconseller que, de la mateixa manera que molts dels càrrecs públics que han testificat en el cas del 9-N van ser «ascendits» després de la consulta, fes una «trucada» perquè a ell també l'apugessin de categoria i, d'aquesta forma, el pogués interrogar en el judici que el Suprem celebrarà contra ell.

Posteriorment, Homs va aprofitar els micròfons dels periodistes que buscaven la seva reacció a la notificació de les dates del seu judici en el Suprem –la coincidència de la qual amb el seu testifical d'avui creu que no és casual– per llançar una altra andanada contra el fiscal, al qual va retreure la seva «falta de valentia». «No sé si té por de les respostes», va apuntar.