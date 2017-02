L'oposició critica que Rajoy s'ofereixi com a «majordom» de Trump

El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, va sostenir ahir que els espanyols estan sentint «vergonya» en veure com Rajoy s'ha «ofert com una mena de majordom» a servir Trump; una imatge, va dir, que retorna el país «als pitjors moments de la foto de les Açores».

Jiménez va criticar així que un president del govern d'Espanya torni a «sotmetre's als interessos dels Estats Units, en comptes de mancomunar la posició amb els seus socis de la Unió Europea», davant les «greus agressions als drets humans» que es llancen, al seu parer, des de l'administració Trump.

Els socialistes creuen que Mariano Rajoy hauria de reclamar, com han fet altres governants europeus, que «parin les actuacions» del president dels EUA que estan «perjudicant i amenaçant la governança» d'un país amb el qual Espanya ha de tenir una «defensa comuna» , com Mèxic, i que els espanyols estan «indignats» que no ho hagi fet.

El dirigent de Podem Rafa Mayoral va dir que els espanyols senten «vergonya» perquè el cap del govern, Mariano Rajoy, no ha estat capaç de mantenir una posició «sobirana» davant del president dels Estats Units, Donald Trump, durant la conversa telefònica mantinguda dimarts d'aquesta setmana a la nit.

Mayoral, en declaracions al Congrés, també va criticar el president nord-americà per demanar a Espanya que comparteixi la càrrega del pressupost de l'OTAN, una ingerència en la política espanyola a la qual creu que Rajoy no va respondre.

«En comptes de parlar tant de Catalunya», va retreure a Rajoy, el president «ha de ser capaç de mirar als ulls» d'altres mandataris «que vulguin fer ingerències en la política interna».

Segons va dir el secretari de Relacions amb la Societat Civil de Podem, Trump «no és ningú per dir quins són els pressupostos que hi ha d'haver al nostre país», va insistir Mayoral.

La conversa que van mantenir Trump i Rajoy amb prou feines va durar quinze minuts i és el primer contacte de tots dos des de l'arribada a la Casa Blanca del nou president nord-americà.