Un nen de tres anys mor atropellat ales Borges Blanques

Un nen de tres anys d'edat i de nacionalitat magrebina ha mort aquest dimecres al migdia atropellat per un cotxe al municipi de les Borges Blanques.

Els fets van passar a les 14.50h al carrer de Cavalleria de la capital de les Garrigues. Segons la informació actualitzada pels Mossos d'Esquadra, el nen de tres anys anava cap a l'escola acompanyat de la seva mare, que va resultar il·lesa. Els Mossos d'Esquadra investigaven ahir les causes del tràgic succés després que el conductor del cotxe que va atropellar el menor es presentés voluntàriament a la comissaria del cos policial del municipi i declarés que no havia vist el nen. El carrer de Cavalleria, on va tenir lloc el sinistre, és un camí estret amb pendent que no disposa de vorera ni tampoc de pas de vianants.