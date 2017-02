El president nord-americà ataca una justícia que considera«polititzada»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va atacar ahir els tribunals del país, als quals considera «molt polítics», i en particular la cort d'apel·lacions que revisa el seu veto migratori, temporalment suspès, en defensar que és necessari, i el seu poder, com a cap de l'Executiu, per establir-lo.

«No vull cridar a una cort esbiaixada, així que no la anomenaré esbiaixada (...). Però els tribunals semblen ser molt polítics», va sostenir Trump durant un discurs davant una conferència de caps de Policia i oficials de les forces de l'ordre en un hotel de Washington.

Un panel de tres magistrats del Tribunal d'Apel·lacions del Novè Circuit, amb seu a San Francisco (Califòrnia), estudia la petició del govern de restituir el veto migratori de Trump, suspès temporalment per ordre d'un jutge federal des del divendres passat.