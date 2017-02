Els registradors de la propietat demanden el Govern per incompliment del conveni

Els registradors de la propietat han decidit demandar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per incomplir el conveni pel qual aquests professionals ajuden a l'administració autonòmica a liquidar els principals impostos cedits: transmissions patrimonials i successions i donacions.

Els registradors presentaran en els pròxims dies un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat per la seva decisió d'avançar del 30 d'octubre a l'1 de setembre el venciment d'aquest conveni amb la finalitat d'assumir directament la liquidació impositiva.

El degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, va assegurar ahir que la Generalitat té dret a prescindir d'aquests serveis, encara que demana que el procés es faci «amb un calendari raonable» per evitar el «caos» i salvaguardar els interessos dels contribuents, els treballadors i les arques públiques.

«Ens sembla clarament il·legal l'avançament d'aquest conveni», va declarar Suárez, que creu que el col·legi que representa té «moltes possibilitats de guanyar» aquest contenciós, que ha intentat evitar «fins a l'últim moment», però al qual s'ha vist abocat a arribar, va dir, davant la impossibilitat de diàleg amb la Generalitat de Catalunya.

El Govern català ja ha posat en marxa el desenvolupament territorial de l'ATC, un pas més cap a la hisenda pròpia que permetrà a la Generalitat exercir plenament les competències tributàries en matèria de recaptació executiva i de gestió dels impostos cedits, funcions ara delegades en els registradors de la propietat.

La Generalitat vol assumir aquest 2017 el control dels impostos cedits i per això no renovarà el conveni amb els registradors, amb l'argument que paga uns 25 milions d'euros l'any per un servei que pot desenvolupar perfectament. En aquest sentit, la Generalitat es proposa integrar prop de 300 treballadors contractats pels registradors que es dediquen a liquidar aquests impostos.

El degà dels registradors va recordar que aquests professionals fa «150 anys que ajuden la hisenda catalana» i que fan una feina «excel·lent», a la vegada que va lamentar que ara siguin vistos com «un cos estrany» per l'executiu autonòmic.

Suárez té seriosos dubtes que la Generalitat pugui assumir la plena gestió d'impostos amb el personal i les oficines de què disposa, i sosté que els seus plans «només poden portar al desastre». Va afirmar, a més, que l'assumpció d'aquest servei costarà anualment al Govern uns 50 milions d'euros, el doble del que paga ara als registradors.

«Nosaltres costem la meitat i recaptem el doble», va assenyalar Luis Suárez, que considera que «cap país sensat prescindeix del coneixement i la capacitat» d'un col·lectiu professional com els registradors. «Ens necessitem els uns als altres perquè ni les arques de la Generalitat ni els contribuents pateixin», va incidir el degà, que va posar èmfasi a més en el nerviosisme i la preocupació que aquesta situació està generant entre els prop de 270 treballadors dels registradors que estan prestant servei al Govern català i que estan pendents de saber quin serà el seu futur laboral.

Suárez va explicar també que, d'acord amb els plans actuals de la Generalitat, el proper 31 d'agost a la nit més d'un milió d'expedients que estan en els ordinadors dels registradors han de passar a les noves oficines de l'ATC.

«S'ha de produir el miracle científic que el que és aquí estigui allà», va ironitzar ahir Suárez, que va titllar de «ciència-ficció» pretendre portar a terme aquest transvasament d'informació amb tan poc marge de temps i «sense fer mal a les arques públiques i els contribuents».