Trias admet que va oferir a Artur Mas les escoles de Barcelona per al 9-N

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) va reconèixer ahir al judici contra Mas, Rigau i Ortega que quan l'expresident de la Generalitat va convocar la consulta alternativa del 9-N es va posar a la seva disposició i li va oferir les escoles municipals per acollir la votació, encara que cada centre va decidir pel seu compte si s'hi implicava. L'excalcalde de Barcelona, que va testificar a proposta de les defenses, va puntualitzar, a preguntes del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que el consistori es va limitar a indicar als responsables de les escoles municipals que era «important» que es posessin a disposició de la consulta, encara que els van aclarir que cadascú podia fer el que volgués. «Cada escola va decidir el que va voler. Encara que s'hi van implicar massivament perquè hi havia un ambient d'entusiasme, del qual també participava l'alcalde», va apuntar Trias, i va destacar que moltes escoles privades es van oferir per acollir punts de votació.