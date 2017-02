El Tribunal Suprem jutjarà el diputat del 27 de febrer a l'1 de març

El Suprem ha fixat per als dies 27 i 28 de febrer i 1 de març el judici contra el diputat de PDeCAT i exconseller de Presidència Francesc Homs per desobediència al Tribunal Constitucional pel 9-N, en un acte en què rebutja la compareixença de Mariano Rajoy que va demanar l'acusat.

El procés contra Homs que celebrarà el Suprem per dirimir si ha de ser inhabilitat per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar i desobeir el Tribunal Constitucional començarà el 27 de febrer amb la seva compareixença i seguirà durant dues jornades més. Set magistrats del Suprem celebraran el procés, en el qual s'han acceptat totes les proves sol·licitades pel fiscal. La defensa d'Homs va demanar com a proves en el seu escrit les compareixences de diversos testimonis, de les quals només accepta el tribunal la de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, qui compareixerà el dia 28 com a testimoni.