Trump critica una cadena de botigues per retirar la línia de roba de la seva filla

El president nord-americà, Donald Trump, ha carregat contra la cadena de botigues Nordstrom per retirar una línia de roba de la seva filla gran, Ivanka. "La meva filla Ivanka ha rebut un tracte tan injust de @Nordstrom. Ella és una gran persona, sempre empenyent-me per fer el correcte! ¡Terrible!", ha afirmat Trump en un concís missatge publicat al seu compte personal de la xarxa social Twitter.



Nordstrom, que té la seu central a Seattle (estat de Washington), dóna feina a més de 76.000 persones i posseeix centenars d'establiments als Estats Units i al Canadà, va anunciar el 5 de febrer la retirada de la marca de roba de Ivanka Trump causa de les seves vendes.





My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017

"Tenim milers de marques. Cada any, retallem el 10% i renovem la nostra selecció amb la mateixa quantitat. En aquest cas, en funció de l'acompliment de la marca, hem decidit no comprar-la per a aquesta temporada", ha explicat un portaveu de l'empresa al diari local The Seattle Times.En la seva roda de premsa diària, el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha assegurat que les crítiques públiques del president a una firma s'emmarquen en el "dret d'un pare a defensar a la seva filla". Spicer ha dit que la decisió de la cadena de roba Nordstorm de retirar les peces de Ivanka Trump demostra que "hi ha un atac contra la seva marca".Tot i la raó oficial per prendre aquesta mesura, Nordstrom ha patit una gran pressió de grups que promouen el boicot de productes de la família Trump, propietària d'un imperi immobiliari i nombrosos negocis.Ivanka Trump no té paper oficial a Casa Blanca, encara que el seu espòs, Jared Kushner, exerceix com a assessor del president. No obstant això, la filla forma part del cercle íntim del polèmic mandatari, que ha expressat públicament la seva admiració per ella en repetides ocasions.