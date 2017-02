Viver Pi-Sunyer va insistir a demanar un aclariment al TC

L'expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, va remarcar ahir durant el judici a Mas que la suspensió del Tribunal Constitucional sobre el 9-N era «genèrica», per la qual va insistir al Govern que demanés un aclariment i que no avortés el procés participatiu. Durant la seva declaració, el jurista va explicar que es va celebrar una trobada, que «havia de ser el dia 4» de novembre, encara que no ho va recordar amb precisió, que va reunir professors de diverses disciplines, de les quals tampoc no va precisar noms, i en què va demanar al Govern que reclamés un aclariment sobre la suspensió que el TC acabava d'acordar.