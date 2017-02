El CSN proposa que s'ampliï la vida útil deles centrals nuclears

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha enviat cinc cartes al ministre d'Energia, Álvaro Nadal, en què li proposa una nova redacció de les autoritzacions vigents de totes les centrals nuclears espa-nyoles.

En les cartes, aprovades per unanimitat pel ple del consell el dia 1 de febrer i disponibles de forma pública a la web de l'organisme, sol·liciten al ministre Nadal que aprovi canvis en el text de les autoritzacions d'explotació d'Almaraz, Ascó I i II, Vandellòs II, Cofrents i Trillo, segons publica el diari l'Independent.

En aquesta informació s'apunta que un canvi en l'articulat de les llicències permetria que les futures renovacions puguin aprovar-se pel termini que el Govern consideri oportú o fins i tot sense cap límit temporal, enfront del màxim de 10 anys que fins ara estava fixat.

Les modificacions servirien per incloure nous requisits de seguretat a les centrals perquè les plantes gestionin l'envelliment de les instal·lacions per tal de poder funcionar a llarg termini, i es mantenen altres de les exigències habituals per renovar una llicència de funcionament.

El màxim organisme regulador de les centrals nuclears considera convenient que les revisions periòdiques següents de seguretat de les centrals espanyoles es facin seguint una sistemàtica anàloga proposta per l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), segons s'apunta en els documents de l'organisme regulador.