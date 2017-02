Els diputats independentistes reben Rigau amb aplaudiments al ple

La diputada de JxS i exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va ser rebuda al ple del Parlament amb aplaudiments per part dels diputats independentistes. Rigau va assistir a la sessió plenària de la tarda després de finalitzar les declaracions del judici, cosa que no va poder el dia anterior. En entrar al saló, els diputats de JxS i el Govern es van posar dempeus i van aplaudir. Els membres de la CUP, també, i es va veure la diputada de CSQP Hortènsia Grau que també ho feia. Ja al seu escó, Rigau va agafar la petita urna que hi havia des de dimecres al seu lloc i la va aixecar en agraïment.