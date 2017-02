Un eclipsi enfosquirà la lluna aquesta nit

La lluna plena de febrer, també coneguda com a lluna de neu, coincidirà aquest any amb un eclipsi lunar durant les primeres hores d'aquest dissabte 11 de febrer.

La interposició de la Terra entre el Sol i la Lluna projectarà una ombra a través de la superfície del nostre satèl·lit.

En aquest cas es tracta d'un eclipsi lunar penombral, quan només l'ombra externa més difusa de la Terra cau sobre la Lluna, causant una ombra més subtil que un eclipsi parcial o total, quan part o tota la Lluna queden ocultes.

L'eclipsi serà visible en tota la terra emergida, a excepció de l'extrem orient d'Àsia i Oceania. L'ombra es projectarà per primera vegada sobre la Lluna a les 22.34 GMT d'aquest divendres 10 de febrer, amb un màxim a les 00.44 GMT de dissabte 11 i acabarà a les 02.53 GMT.

Tot just unes hores més tard, el cometa 45P -també conegut com el cometa d'Any Nou- farà el seu acostament més proper a la Terra. Serà visible en el cel del matí a la constel·lació d'Hèrcules, abans de passar per les constel·lacions Corona Boreal (la Corona del Nord), Boötes (el Pastor), Canes Venatici i Ursa Major.