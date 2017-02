Els estrangers nascuts a Bèlgica seran deportats si són una amenaça per a la seguretat

El Parlament federal belga va aprovar aquest dijous a la nit un projecte de llei per facilitar l'expulsió de residents estrangers, fins i tot els nascuts al país, si són considerats una "amenaça per a l'ordre públic i la seguretat nacional". Fins ara, aquests estrangers amb residència legal a Bèlgica estaven protegits per una llei de 2005 que impedia la seva deportació fins i tot en el cas d'una condemna criminal, ja que el govern considerava que expulsar una persona amb "llaços importants amb el país" constituïa una "doble sanció".

El projecte de llei, l'aprovació recull avui la premsa belga, va rebre el suport de VLD (liberals i demòcrates), CDH (cristians demòcrates francòfons), CD & V (cristians demòcrates flamencs), MR (conservadors) i N-VA (nacionalistes flamencs) .

El text va ser impulsat pel secretari d'Estat d'Asil i Migració, Theo Francken, que va defensar que l'objectiu d'aquesta nova normativa són "els combatents sirians". Francken va explicar que el Govern s'havia trobat amb problemes en retirar passaports a estrangers que residien a Bèlgica amb un permís especial per haver arribat al país abans de complir 12 anys, cosa que, ha dit, "canviarà" a partir d'ara.

El diputat conservador Philippe Pivin va posar l'accent en el cas de Salah Abdeslam, un dels gihadistes que va participar en els atemptats de París del 13 de novembre de 2015, que no podria haver estat deportat de Bèlgica perquè va passar la seva infància en Molenbeek, un barri de Brussel·les. El text aprovat va enfrontar l'oposició del partit socialista i els grups ecologistes del Parlament, que van qualificar la mesura de "discriminatòria i ineficaç".

La diputada socialista Monica de Coninck va advertir de la perillositat de crear "dues categories de ciutadans" i ha insistit que "tots els nascuts a Bèlgica pertanyen a la societat belga".

La responsabilitat d'ordenar la deportació recau ara únicament en l'oficina d'estrangeria belga, que haurà de "justificar la seva decisió", mentre que les excepcions seran regulades basant-se informació en mans dels autoritats nacionals en matèria de seguretat. Aquest aspecte del projecte de llei va ser durament criticat per l'oposició, que va alertar que els drets dels immigrants podrien veure compromesos si la seva defensa no té accés a informació classificada del govern.