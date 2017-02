Ictineu 3: Deu anys de tecnologia i exploració submarina

L'Ictineu 3 se submergeix amb regularitat a grans profunditats des del 2015, quan va completar el procés de certificació i homologació. Suposava culminar un projecte que va ser possible gràcies al suport econòmic d'inversors i també de micromecenes. En plena crisi econòmica van aixecar 3 milions d'euros, 200.000 d'ells gràcies al micromecenatge.

L'Ictineu 3 ha suposat un èxit tecnològic reconegut internacionalment: és el segon submarí per a més profunditat de la UE i el novè del món; el submarí privat per a més profunditat del planeta, el que té la cúpula de metacrilat que pot baixar a més fondària, el primer que va equipat amb bateries de liti-polímer tolerants a pressió, el primer submarí científic totalment elèctric que pot fer 40 km per sota l'aigua (habitualment poden fer entre 1 i 4km), i tot amb la meitat de pes que els altres submarins de la seva classe.

Des de la companyia expliquen que, un cop han demostrat que la seva tecnologia funciona, s'han transformat en exportadors de tecnologia submarina d'última generació: Aquest 2016 ha exportat un 93% de la seva facturació, tota en països tecnològicament avançats com Estats Units, Japó, Alemanya i França.

Entre d'altres, en els darrers mesos, l'Ictineu 3 ha participat en projectes com una campanya d'arqueologia subaquàtica que ha descobert un vaixell romà del segle I a la zona de les Illes Formigues.