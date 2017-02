Iglesias i Errejón es distancien encara més a les portes de Vistalegre II

Pablo Iglesias i Íñigo Errejón continuen augmentant la distància en el compte enrere per Vistalegre II i ahir, fins i tot, el secretari general de Podem va doblar la seva aposta anunciant que no descarta renunciar al seu escó si perden el seu projecte i el seu equip i dimiteix com a secretari general. Una situació, en tot cas, que creu que no es produirà perquè confia aconseguir una majoria prou àmplia perquè el resultat sigui «inequívoc». «La moneda no pot caure de cantell», va dir.

El número dos de Podem, per la seva banda, no dóna crèdit encara als avisos d'Iglesias i pensa que aquest acceptarà continuar com a secretari general si la majoria dels inscrits voten la seva continuïtat en l'Assemblea Ciutadana d'aquest cap de setmana, tot i que rebutgin el seu projecte. Errejón no competeix per la Secretaria General, encara que presenta la seva pròpia candidatura a la direcció i els seus documents polítics i organitzatius.