Un jutge obre una investigació per les declaracions de Vidal

Un jutge de Barcelona investiga una denúncia per revelació de secrets que un particular va presentar contra l'exsenador d'ERC Santiago Vidal, per les conferències en les quals va mantenir que el Govern havia obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia contra Santi Vidal que un particular va presentar el 27 de gener als jutjats de guàrdia de la capital catalana.

La denúncia acusa Santi Vidal, que va dimitir del seu càrrec de senador arran de la polèmica pel contingut de les seves conferències, d'un delicte informàtic i d'un altre de revelació de secrets.

A més d'admetre a tràmit la denúncia, el jutge ha remès un requeriment al Senat perquè certifiqui si Santi Vidal continua sent membre d'aquesta cambra o si, per contra, ha abandonat l'escó i en quina data.

La investigació que ha obert el jutjat 13 de Barcelona transcorre en paral·lel a les diligències que, el mateix 27 de gener passat, va obrir la Fiscalia Superior de Catalunya per indagar, arran de les manifestacions de Vidal, si el Govern català va cometre un delicte de descobriment i revelació de secrets en apoderar-se il·lícitament de dades fiscals reservades. Això no obstant, en el cas que l'objecte de les dues investigacions sigui el mateix, el ministeri públic hauria de deixar les diligències en mans del jutjat, en estar l'assumpte sota tutela judicial, segons han informat fonts judicials.

Les diligències del ministeri públic se centren també a descobrir si la Generalitat va elaborar informes relatius a la ideologia dels jutges que exerceixen a Catalunya, com va apuntar en les seves conferències l'exsenador d'ERC.