Òmnium també rep un avís d'embargament per la 'gigaenquesta' del 9-N

Òmnium ha rebut aquest divendres un avís d´embargament per l´import de 240.000 euros per la multa imposada per l´Agencia de Protecció de Dades (APD) arran de la denúncia sobre l´ús de dades personals en la ´gigaenquesta´ que es va fer just abans del 9-N. 200.000 euros corresponen a la multa i els 40.000 restants són un recàrrec per no haver fet efectiu el pagament. En declaracions de l'ACN, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha assegurat que "s'ataca" Òmnium i l'Assemblea "ple simple fet de liderar el procés sobiranista". L´entitat es nega a pagar aquesta sanció i manté el recurs iniciat a l´Audiència Nacional, sobre el qual encara no hi ha sentència ferma. Cuixart, que ha afirmat que les finances de l'entitat són sòlides per fer-hi front, ha reblat en referència al referèndum: "No hi ha prou multes per fer-nos enrere d'aquest gran consens de país".

Per Cuixart la notificació d'embargament d'Hisenda demostra que es pretén "atacar" les entitat sobiranistes –aquest dijous en va tenir coneixement l'ANC- "pel simple fet de liderar el procés sobiranista". "No hem vulnerat cap tipus de llei", ha assegurat en concret sobre la de protecció de dades.

El dirigent d'Òmnium entén que la denúncia arran de la 'gigaenquesta' és "de caràcter polític totalment". I per això no acaten: "És l'Estat qui haurà d'embargar els 240.000 euros", ha afirmat a l'ACN aquest divendres.

Cuixart, que no veu "casual" que coincideixi amb el judici pel 9-N, ha assegurat que "amb les seves multes no debilitaran el consens" al voltant del referèndum i del dret a decidir: "No hi ha prou multes per fer enrere aquest gran consens de país", ha afirmat.

En qualsevol cas ha explicat que la seva entitat té les finances sòlides i auditades i que pot fer front a l'embargament. "Els 63.000 socis poden estar ben tranquils", ha assegurat. "Altra cosa diferent és que una entitat que treballa per la cultura, la llengua i la cohesió social en un país normal no hauria de pagar denúncies sinó el contrari, rebre el reconeixement de l'Estat, que ha negligit i ha renunciat a defensar aquesta part de la societat civil", ha assegurat.

En aquest sentit, el dirigent d'Òmnium, que ha apel·lat a totes les vies legals per defensar els interessos de l'entitat, ha recordat que Òmnium es finança per les aportacions dels socis. Ha donat la benvinguda a nous donatius, però en el seu cas no ha fet cap crida explícita per minimitzar l'embargament, com sí que va fer l'ANC en un comunicat aquest dijous. L'embargament de l'Assemblea és de 246.559.

En aquest context, Cuixart ha recordat que Òmnium va ser il·legalitzada durant el franquisme: "Si no ens va aturar al seu dia la repressió del franquisme, tenim clar que l'Estat no ens aturarà". En aquest sentit, ha fet una crida a la serenor i a la unitat d'acció en previsió que l'Estat "ara utilitzarà totes les seves armes per intentar debilitar " qui impulsa el procés.