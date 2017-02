"No vàrem desobeir, vàrem plantar cara a un govern que estava fent abús de poder"

L´expresident de la Generalitat Artur Mas ha pres la paraula al tram final del judici pel 9-N per defensar que el Govern no va desobeir el Tribunal Constitucional (TC) en el procés participatiu del 9-N sinó que va plantar cara a un govern espanyol. Un executiu que, segons Mas, "estava forçant la situació gràcies als seus privilegis i, en bona part, al seu abús de poder que va utilitzar el TC per fer la feina que no s´atrevia a fer des d´un punt de vista polític". "Que un govern s´enfronti a un altre govern pot ser millor o pitjor, pot agradar mes o menys, però no es cap tipus de delicte", ha conclòs. A més, Mas ha considerat que no se l´ha jutjat per haver suposadament desobeït sinó per "l´èxit" del 9-N. Finalment, s´ha dirigit al fiscal del judici, Emilio Sánchez-Ulled, i s´ha mostrat preocupat pel fet que l´exfiscal general de l´Estat Consuelo Madrigal li demanés imparcialitat en el cas.