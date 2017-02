Rajoy espera que la corrupció 'passi a ser història' al PP<br/>

El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, ha qualificat de "molt positiu" reconèixer que els casos de corrupció han fet mal al PP i ha subratllat en què actuaran "contra aquelles persones que no facin el degut". A més, ha confiat que "d'aquí a poc passi a ser història", de la "part dolenta" de la història del Partit Popular i "mai més" tornin a patir-la.

Així s'ha pronunciat durant una visita a les instal·lacions del XVIII Congrés del PP després de ser preguntat què farà el partit en matèria de corrupció. Precisament, aquest divendres els caps de la trama Gürtel, Francisco Correa, i Pablo Crespo, van ser condemnats a 13 anys de presó. El Tribunal Superior de Justícia va fer pública la sentència relacionada amb les irregularitats en la contractació de l'expositor de la Generalitat a la Fira Fitur.

Després que la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, reconegués que la corrupció va afectar "de ple" al PP i en alguns casos van trigar a reaccionar, Rajoy ha afirmat que "és molt positiu reconèixer-ho" i ha afegit que han aprovat " bastants projectes "per combatre-la. És més, ha dit que està obert a impulsar i pactar totes aquelles mesures que proposen altres partits i siguin "raonables".

El congrés del PP aprova esmenes a favor del "dret a la vida" i per la custòdia compartida

La ponència social del XVIII congrés del PP ha aprovat aquest dissabte esmenes transaccionades en suport del "dret a la vida" i la custòdia compartida. La primera –que va en la línia del contingut de la llei de la reforma de la Llei de l´avortament aprovada pel govern del PP- estableix el "ferm compromís" dels populars amb el dret a la vida i apunta que "l´avortament no s´ha d´entendre com un dret sinó com un fracàs de la societat". Apunta que els populars "seguiran desenvolupant plans de suport a la maternitat per ajudar les dones que vulguin ser mares", i garantirà "que totes les dones embarassades en situació de dificultat coneguin de manera efectiva totes les mesures per poder dur a terme el seu embaràs amb seguretat, dignitat i suport social" així com "la més completa informació sobre els riscs de l´avortament". L´esmena de la custòdia compartida aposta per impulsar les reformes legals necessàries per incorporar al Codi Civil la custòdia compartida com la modalitat més desitjable en el cas de separació divorci", i "fent prevaldre l´interès superior del menor".