Errejón apel·la a la "pluralitat" i es posa a disposició d'Iglesias

ACN Madrid .- El fins ara secretari Polític i número dos de Podem, Íñigo Errejón, ha comparegut després de ser derrotat pel secretari general, Pablo Iglesias, i el seu equip tant en la votació dels documents estratègics com en la dels membres del Consell Ciutadà Estatal. Tot i estar visiblement seriós i amb semblant trist, Errejón ha assegurat estar "satisfet" de la seva feina i del resultat final de l'assemblea de Vistalegre II. En aquest sentit, ha apel·lat a la "pluralitat" i ha assegurat que espera que la nova direcció de Podem incorpori aquest principi a l'hora de repartir les noves responsabilitats. Així, ell s'ha posat a disposició d'Iglesias per ocupar el lloc a la cúpula que consideri més oportú, tot demanant "responsabilitat" a l'equip del secretari general perquè no faci purgues internes i mantingui l'equilibri. Per la seva part, la mà dreta d'Iglesias, Irene Montero, ha garantit, després de l'assemblea, que Errejón "continuarà tenint un paper fonamental" en la nova cúpula".

Íñigo Errejón surt de Vistalegre derrotat tant en la batalla ideològica o en la dels equips. Les victòries de l'equip i els documents de Pablo Iglesias el deixen en una situació de feblesa però amb 23 membres a la nova direcció que pensa fer valer per "seguir defensant el que creu que és el millor per a l'organització i per a Espanya", tal i com ha dit en declaracions a la premsa després de conèixer's el resultat de Vistalegre II.

"Estic satisfet de com s'ha fet el debat, i de les idees que hem defensat. Taquem l'assemblea i estic satisfet de que la tanquem enfortits i més capaços de ser alternativa", ha afirmat a mode de valoració general. Però la veritable incògnita és ara quin és el seu futur a la nova cúpula de Podem. "És el Consell Ciutadà el que haurà de prendre decisions i haurà de definir la posició que tenim cadascú dels membres", ha dit Errejón posant-se a disposició d'Iglesias i els seus.

Amb tot, ha volgut remarcar que "hi ha un mandat clar de majoria de Pablo Iglesias, però també un mandat clar de pluralitat". Així, ha assegurat que ell "estarà on es cregui que és més útil" per al projecte de Podem. A l'hora de definir aquesta posició, però, Errejón vol fer valer que a Vistalegre II "hi ha hagut un clam molt nítid per la unitat", i s'ha mostrat "segur" que la nova direcció serà capaç "d'integrar" aquest valor.

Des de la candidatura guanyadora de Pablo Iglesias, la seva mà dreta, Irene Montero, ha volgut garantir que en l'estructura que hi haurà a la nova direcció de Podem, Errejón "continuarà tenint un paper fonamental", i ha remarcat, també, el missatge "d'unitat" que ha estat un clam constant durant tota l'assemblea.

Per últim, des de les files anticapitalistes, Miguel Urban ha volgut fer una crida similar, remarcant que a Vistalegre ha quedat clar que "no hi ha enemics interns" a Podem. "S'ha de desterrar tota lògica de vencedors i vençuts. Ha guanyat Podem", ha dit, tot afegint que no vol que "ningú, ni Errejón ni ningú" s'aparti del projecte ni se l'arraconi.