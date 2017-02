Homs: "L'arxiu de la denúncia a Rajoy mostra la doble vara de mesurar de la Fiscalia"

L´exconseller de Presidència i diputat al Congrés del PDeCAT Francesc Homs ha assegurat que ha quedat "descaradament" en evidència la "doble vara de mesurar" de la Fiscalia després que hagi arxivat la seva denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per incompliment reiterat de sentències del Tribunal Constitucional (TC). Durant una taula rodona, Homs ha explicat que aquest resultat demostra que és "mentida" que siguin jutjats per haver desobeït el TC en el cas del 9-N. "Se´ns jutja per idees, se´ns persegueix per les nostres idees", ha declarat. Ha afirmat també que l´arxiu revela que la fiscalia té unes regles que aplica per a tot "menys en allò on convé aplicar una altra cosa".

Homs va presentar la denúncia a finals de gener contra Rajoy, l´exministre de Sanitat Alfonso Alonso i l´exsecretària d´Estat de Serveis Socials Susana Camarero en considerar-los responsables de desobeir les sentències del TC sobre les subvencions estatals amb càrrec a l´assignació tributària de l´IRPF.

El diputat ha assegurat que preveia el resultat de la denúncia ja que ha dit que és "difícil d´imaginar" una Fiscalia "independent" querellant-se contra Rajoy. Tot i això, l´ha sorprès l´extensió de la justificació que el fiscal ha fet de l´arxiu. En aquest sentit, ha apuntat a una part de l´escrit on ha dit que es menciona que "no es pot interpretar que pugui afectar a tot el que es deriva de les consultes" i ha considerat que amb això "s´ha retratat de dalt a baix". Per a Homs ha quedat demostrat que quan hi ha alguna cosa que els "irrita", com el procés participatiu del 9-N, pot ser "querellable" sense "cap limitació" però quan l´incompliment és per part del govern espanyol i addueixen que es tracta d´un tema competencial i sense intencionalitat.

Sobre el seu cas concret, i a l´espera que comenci el judici contra ell el 27 de febrer, Homs ha dit que estaria més tranquil si fos jutjat per un jutjat d´instrucció com el que ha portat el cas de Badalona pel 12 d´octubre i no un tribunal "polític". Ha afegit que tenint en compte aquesta circumstància, el que s´ha de fer és posar de manifest que "no només la democràcia espanyola està malalta sinó que l´estat de dret espanyol està malalt".

"No patiu, guanyarem"

Homs ha mostrat la seva "confiança i esperança" de cara al referèndum d´enguany i ha assegurat que en el terreny de la democràcia els catalans tenen totes les possibilitats de guanyar. "Si portem els termes del conflicte en el terreny pacífic i democràtic guanyem segur, perquè no tenen ni cultura ni eines per fer-hi front", ha declarat.

Ha afegit que la confiança la dona el fet de saber que "no entraran per la Diagonal amb tancs" i ha assegurat que si el que pretenen és prohibir les urnes i tancar col·legis, "no tenen les eines per fer-ho". Així, ha dit que el 9-N ha de servir per donar una "potència extraordinària" de cara al referèndum.