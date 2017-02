Intercepten una menor que conduïa quatriplicant la taxa d'alcoholèmia

La Policia Municipal de Pamplona han interceptat una menor al volant d'un vehicle que conduïa no només sense tenir carnet sinó quadruplicant a més la taxa d'alcohol permesa per a un conductor novell. El succés, segons han informat fonts del cos, va ocórrer a les 03.40 hores de dissabte, al nucli antic pamplonès quan una patrulla es va fixar al cotxe i que la noia que conduïa actuava com si estigués nerviosa, fins al punt que se li va calar el vehicle quan els agents s'acostaven.

Sol·licitada la seva identitat, la jove va intentar verbalment fer-se passar per una altra persona, el que no va aconseguir davant la insistència dels policies que presentés la documentació. Finalment van comprovar que tenia 17 anys i per tant no tenia carnet, i davant els símptomes d'haver begut se li va practicar una prova de etilometria en què va superar per més de quatre vegades la taxa legal per a un conductor novell.

La policia ha assenyalat que la noia viatjava al costat d'un jove, major d'edat i que va resultar ser el propietari del vehicle, però que també va donar positiu en alcohol, de manera que el cotxe va quedar immobilitzat, mentre que l'expedient ha estat remès al jutjat .