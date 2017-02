Brussel·les dona un ultimàtum a Barcelona perquè redueixi la contaminació de l'aire

Brussel·les ha donat dos mesos a Barcelona i Madrid perquè redueixin els nivells de diòxid de nitrogen a l´aire i amenaça amb enviar l´Estat als tribunals si no es prenen mesures. La Comissió Europea ha fet aquest dimecres un últim avís a Espanya, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit perquè tenen ciutats on s´incompleixen els límits màxims d´emissions de gasos contaminants, que són "una greu amenaça per a la salut". Brussel·les vol que s´actuï amb "determinació per garantir la bona qualitat de l´aire i protegir la salut pública". Cada any moren a la Unió Europea 400.000 persones per culpa de malalties derivades de la mala qualitat de l´aire, i milions més pateixen problemes respiratoris o cardiovasculars per culpa de la contaminació.

La normativa europea sobre la qualitat de l´aire, del 2008, estableix els nivells màxims de contaminació atmosfèrica que poden tenir les ciutats. En cas que se superin, els estats membres estan obligats a impulsar mesures per reduir-los tan aviat com sigui possible. L´advertència d´aquest dimecres de la Comissió Europea es refereix als nivells de diòxid de nitrogen, que a l´Estat superen dues zones de Barcelona i Madrid.

En concret, la CE assegura que les zones afectades són l´àrea de Barcelona i l´àrea Vallès-Baix Llobregat, durant el període 2010-2014. "Tot i la millora destacada per Espanya i els plans i mesures adoptats", assegura l´informe, els nivells de diòxid de nitrogen s´han "excedit continuadament" en aquestes zones durant el període assenyalat. "Tenint en compte la situació continuada d´incompliments amb els límits de diòxid de nitrogen, la CE opina que les mesures preses fins ara per Espanya han fracassat a l´hora de reduir al màxim els períodes d´incompliment", destaca Brussel·les.

A més, la CE també alerta dels nivells de contaminació a 28 zones d´Alemanya, incloses Berlín, Hamburg, Munic i Colònia; 19 de França, entre elles París, Lió i Marsella; 16 del Regne Unit, incloses Londres, Glasgow, Leeds i Birmingham; i 12 d´Itàlia, amb Roma, Milà i Torí entre les més afectades.

Entre les mesures que la CE recomana per reduir les emissions de gasos contaminants hi ha, principalment, la reducció del trànsit i dels combustibles que fan servir els cotxes, l´impuls dels vehicles elèctrics o la reducció de les emissions dels vehicles dièsel. En el seu comunicat, la CE diu que "tot i que correspon a les autoritats dels estats membres triar les mesures més adients per reduir les emissions" a nivell "local, regional i nacional cal fer molts més esforços per complir la normativa europea". Si els estats membres no responen positivament a la normativa europea en els propers dos mesos, la CE pot dur-los davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L´any 2014, la Comissió Europea també va advertir Catalunya pels seus nivells de contaminació relacionats amb la pols fina, que pot provocar problemes cardiovasculars, càncer de pulmó i, fins i tot, la mort prematura.