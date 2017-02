Junqueras nega que les declaracions de l'exsenador Vidal siguin certes

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha negat que les declaracions de l´exsenador Santiago Vidal sobre un presumpte ús irregular de les dades fiscals dels catalans siguin certes assegurant que "no tenen relació amb la veritat". En la seva compareixença a la Comissió d´Afers Institucionals (CA), el vicepresident ha contestat reiteradament "no" a les preguntes del diputat de C´s Fernando de Páramo sobre si s´havia espiat els ciutadans, si s´havia fet un us irregular de les dades fiscals o si estan impulsant una unitat de contraespionatge, entre d´altres. "Nosaltres no hem fet res d´allò que se´ns atribueix", ha declarat també en resposta al diputat del PPC Alejandro Fernández. El vicepresident ha defensat que va ser el propi Govern qui dilluns, després que les declaracions sortissin a la llum dijous al vespre, qui va demanar la compareixença i ha assegurat que han comparegut "tant de pressa" com els han citat. A més, ha negat que no vulgui respondre i ha assegurat que s´ha explicat "amb tota mena de detall".