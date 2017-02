L'Agència de Residus subvencionarà la recollida porta a porta de Súria

L'Agència de Residus ha concedit ajuts per valor de 708.000 euros a la Catalunya Central s', entre els quals, la posada en funcionament d'un centre operatiu per oferir el servei de simbiosi industrial a empresaris del polígon de Bufalvent, de Manresa (Bages); un nou procés per a la valorització del residu lleuger de la fragmentació de vehicles fora d'ús com a combustible derivat de residus (CDR), mitjançant processos de separació mecànica, de Fragnor, S.L.; i la implantació del porta a porta amb posterior pagament per generació a l'Ajuntament de Súria (Bages). En l'àmbit de la recollida selectiva de fracció orgànica cal destacar les millores en aquesta recollida del Consell Comarcal de l'Anoia i, a nivell municipal, de l'Ajuntament de Navarcles (Bages).



El consell de direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat avui destinar 7,5 milions d'euros a ajuts per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d'economia circular. Aquest 2017, a més, es recupera la línia de subvencions per a la implantació de deixalleries. L'any 2016 es van subvencionar projectes per un import 6,5 milions. Gairebé la meitat de les subvencions atorgades es van destinar a la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica i a la utilització d'àrids reciclats en la construcció. A nivell territorial, més de dues terceres parts dels projectes es van realitzar a la regió metropolitana de Barcelona, a les Terres de l'Ebre i a les de Lleida.

Per al 2017 s'obriran 5 línies d'ajuts. Per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials hi ha una partida d'1 milió d'euros. Per al foment de l'economia circular, també 1 milió. Per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals hi ha 1,5 milions amb la distribució següent: 900.000 euros per a les subvencions sol·licitades pels ens locals i 600.000 per a les subvencions sol·licitades per les entitats sense ànim de lucre i universitats. Per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, 2 milions. I Per a la implantació de deixalleries per al tractament de residus municipals, 2 milions més.