La mala alimentació afecta més a les dones i a les famílies amb pocs ingressos

Les dones i les famílies amb menys ingressos són les que pateixen amb més intensitat els efectes de l´excés de sucres afegits, sal i greixos insalubres en l´alimentació, segons un estudi de VSF Justícia Alimentària, que també alerta de l´augment de malalties relacionades amb l´alimentació insana. Concretament, una de cada cinc persones que avui moren a Catalunya ho fan per aquest motiu i un 26% de la despesa sanitària hi està relacionada. El director de l´estudi, Ferran Garcia, va destacar la necessitat d´impulsar iniciatives socials, polítiques i educatives per combatre la mala alimentació, causa de determinades malalties cardiovasculars, diabetis o càncers, com el de còlon i estómac.

L´estudi es va presentar aquest dimarts a la Facultat de Biologia de la UB, en un acte que també va servir per donar a conèixer la campanya ´Enverina´m´ per ajudar a conscienciar la població.

En els últims anys, s´ha incrementat el consum de sucre, sal (sodi) i greixos saturats, incorporats en aliments processats i la majoria dels quals presenta clares deficiències en l´etiquetatge, segons l´estudi. Així mateix, continuen, la publicitat emesa en horari infantil n´incentiva el consum i sota l´aparença que aporta beneficis per la salut.

En aquest sentit, VSF Justícia Alimentària Global reclama una intervenció de les administracions públiques i que s´introdueixin canvis en la publicitat, etiquetatge i tributació, tal com es va fer en el seu dia amb el tabac.