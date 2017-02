34.597 alumnes de la Catalunya Central estan convocats als Premis el CAC

Un total de 34.597 alumnes de 234 centres escolars de les comarques de la Catalunya Central estan convocats a la XIV edició dels Premis el CAC a l'escola, que organitza el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. El premis tenen com a objectiu fomentar l'educació en comunicació audiovisual en l'àmbit escolar.



Les 234 escoles (174 públiques, 54 concertades i privades i 6 d'educació especial) corresponen a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.



Els premis consten de dues categories, una d'adreçada a l'alumnat (des del segon cicle d'educació infantil fins a secundària postobligatòria, que inclou el batxillerat i, enguany, també els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) i una altra, al professorat, en tots dos casos de centres públics i privats. En el primer cas, el relatiu a l'alumnat, la finalitat dels premis és afavorir el coneixement i la interpretació del llenguatge audiovisual en els alumnes, amb una incidència especial en la percepció, l'anàlisi i la producció audiovisual, per tal que puguin adoptar un criteri propi quan reben continguts audiovisuals.



Pel que fa al professorat, l'objectiu dels premis és fomentar experiències d'educació en comunicació audiovisual a l'escola, així com impulsar bons hàbits en el consum audiovisual dels infants i dels joves.



Els alumnes de batxillerat i els de cicles formatius de grau superior poden presentar el seu treball de recerca i el de síntesi, respectivament, que fan de manera preceptiva per a l'institut, sempre que tingui vinculació amb l'audiovisual.



En el cas del professorat, hi ha una subcategoria específica per a centres d'educació especial.



Per a cadascuna de les set subcategories (cinc de l'alumnat i dos del professorat) es concedirà un primer premi, dotat amb 1.000 euros, i un segon premi, dotat amb 500 euros. La dotació total és de 10.500 euros.



Els destinataris dels premis són les escoles premiades, atès que es tracta d'un treball fet pels alumnes sota la direcció del professor o professora. En canvi, en el cas dels treballs de recerca de batxillerat, així com en el cas dels treballs de síntesi del cicle formatiu de grau superior, els diners es lliuraran directament a l'estudiant. El mateix passa amb els premis adreçats al professorat, que es lliuraran als autors.



El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de març. La presentadora de l'acte de lliurament de la darrera edició, Laia Servera, conductora del programa Info K, de Televisió de Catalunya, participa en un vídeo elaborat pel CAC per difondre la convocatòria del concurs.