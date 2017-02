Albiol: "Alguns desitgen que l'exèrcit entri per la Diagonal i això no passarà"

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que hi ha qui "desitja que l'exèrcit entri per la Diagonal per apropiar-se de les institucions catalanes" però que això "no passarà perquè no és necessari". "Sento defraudar la CUP, Mas i companyia però l'Estat, com que és democràtic i respecta la Constitució i l'Estatut, no necessita l'ús de la força. Hi ha instruments per fer respectar la llei de manera legal i pacífica", ha reblat en roda de premsa a la cambra catalana. Albiol ha fet aquestes declaracions després que Artur Mas hagi acusat l'Estat d'intentar relacionar l'independentisme amb la violència per justificar una intervenció a Catalunya i que la diputada cupaire Anna Gabriel apuntés que acceptaria suspendre el referèndum per l'amenaça de l'Estat de l'"ús de la força contra la gent".